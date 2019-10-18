Молдова отправит в Россию тонны приднестровских снарядов

Молдова собирается отправить в Россию около 20 тыс. тонн боеприпасов, оставшихся в Приднестровье после распада Советского Союза. Кишинев настаивает, чтобы Москва возобновила приостановленную в 2003 году утилизацию снарядов.

О планах отправить в РФ боеприпасы рассказал глава МИД Молдовы Нику Попеску. Он настаивает, чтобы снаряды уничтожили как можно скорее.

Транзит опасного груза будет осуществлен через Украину, пишет РБК. Попеску заявил, что доставка и ликвидация должны проходить под международным контролем.

Боеприпасы, которые охраняют российские военные, ранее предлагал уничтожить министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он хотел ликвидировать склад вблизи села Колбасна в Приднестровье.