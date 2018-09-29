Молдова потребовала от России вывести военных из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Павел Филип потребовал от России вывода войск из Приднестровья. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН.

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эти незаконные и провокационные (действия прим.) и возобновить вывод вооруженных сил согласно обязательствам, принятым на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», - сказал премьер-министр.

По его словам, это позволит урегулировать конфликт в Приднестровье. Филип также поддержал решение Генассамблеи о полном выводе иностранных войск из Молдовы, передает РБК.

22 июня Генассамблеей была принята резолюция о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Россия отказалась выводить из республики своих военных.