Молдова потребовала от России вывести военных из Приднестровья
Премьер-министр Молдовы Павел Филип потребовал от России вывода войск из Приднестровья. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эти незаконные и провокационные (действия прим.) и возобновить вывод вооруженных сил согласно обязательствам, принятым на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», - сказал премьер-министр.
По его словам, это позволит урегулировать конфликт в Приднестровье. Филип также поддержал решение Генассамблеи о полном выводе иностранных войск из Молдовы, передает РБК.
22 июня Генассамблеей была принята резолюция о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Россия отказалась выводить из республики своих военных.
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