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Новая функция в Instagram повлияет на лайки
15 апреля, 2021 04:06
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pixabay.com
Пользователи социальной сети Instagram смогут отключать счетчик лайков под своими постами.
Как сообщил глава компании Адам Моссери, в настоящее время новая функция проходит тестирование. Таким образом, пользователь сможет выбирать: не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его.
Такая же функция тестируется и для Facebook, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Instagram собирает данные о действиях своих пользователей.
Как сообщил эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов, прежде всего это необходимо для корректной работы Instagram, однако персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях.
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