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Новая функция в Instagram повлияет на лайки

Артем Денисов
15 апреля, 2021 04:06
1 мин
Артем Денисов
15 апреля, 2021 04:06
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Пользователи социальной сети Instagram смогут отключать счетчик лайков под своими постами.

Как сообщил глава компании Адам Моссери, в настоящее время новая функция проходит тестирование. Таким образом, пользователь сможет выбирать: не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его.

Такая же функция тестируется и для Facebook, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Instagram собирает данные о действиях своих пользователей.

Как сообщил эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов, прежде всего это необходимо для корректной работы Instagram, однако персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях.

Ранее по теме:  Instagram следит за пользователями: рекомендуется закрыть аккаунты
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