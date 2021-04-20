Новая форма протеста? Минчане отказываются оплачивать ЖКУ

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В Минске неизвестные начали подбрасывать в почтовые ящики жителей Московского района белорусской столицы листовки с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за предыдущий месяц. В тексте письма говорится о том, что ответственные за начисления люди допустили ошибки. Власти уже успели отреагировать на данное уведомление.

По словам первого заместителя главы администрации района Александра Ермоловича, ни Расчетно-справочный центр (РСЦ), ни Жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ) таких листовок не рассылали, соответственно, они фейковые.

«Никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом», – говорится в Telegram-канале «Минск. Официально».

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