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Политика

Треть украинцев хотела бы сменить президента Владимира Зеленского на Александра Лукашенко

Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 14:23
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 14:23
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Треть граждан, проживающих в республике, возглавляемой Владимиром Зеленским, хотели бы видеть президентом Украины лидера Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сегодня заявил народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

«На сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим Президентом в Украине. Это же не просто так», – сказал депутат.

По его словам, большая часть украинцев относится с трепетом и любовью к Беларуси и «внутренне они сопротивляются тому, что происходит». Шевченко таким образом решил выразить мнение всего народа, опираясь на исследование социологов, не уточняя деталей, передает Белта.

Ранее сообщалось о том, почему Лукашенко вообще решил встретиться с неизвестным ему украинским политиком.

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ТЕГИ
Украина
СНГ
Александр Лукашенко
Беларусь
Владимир Зеленский
Евгений Шевченко
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