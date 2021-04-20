Треть украинцев хотела бы сменить президента Владимира Зеленского на Александра Лукашенко

Политика

Треть граждан, проживающих в республике, возглавляемой Владимиром Зеленским, хотели бы видеть президентом Украины лидера Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сегодня заявил народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

«На сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим Президентом в Украине. Это же не просто так», – сказал депутат.

По его словам, большая часть украинцев относится с трепетом и любовью к Беларуси и «внутренне они сопротивляются тому, что происходит». Шевченко таким образом решил выразить мнение всего народа, опираясь на исследование социологов, не уточняя деталей, передает Белта.

Ранее сообщалось о том, почему Лукашенко вообще решил встретиться с неизвестным ему украинским политиком.