Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Нобелевскую премию в этом году дадут за черные дыры

Дмитрий Байков
6 октября, 2020 14:15
1 мин
1
фото: Pikist

Лауреатами Нобелевской премии в этом году стали немецкий ученый Рейнхард Генцель, американец Андреа Гез, а также британец Роджер Пенроуз.

Ученые из США и Германии получили премию за доказательство того, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, а британец Роджер Пенроуз доказал еще в 1965 году, что такие объекты могут образовываться.

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученые из Вашингтонского университета обнаружили более двух десятков планет, условия для жизни на которых могут оказаться более комфортными, чем на Земле. Исследователи назвали их «сверхобитаемыми».

темы
космос
ученые
Нобелевская премия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!