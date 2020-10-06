Нобелевскую премию в этом году дадут за черные дыры

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Лауреатами Нобелевской премии в этом году стали немецкий ученый Рейнхард Генцель, американец Андреа Гез, а также британец Роджер Пенроуз.

Ученые из США и Германии получили премию за доказательство того, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, а британец Роджер Пенроуз доказал еще в 1965 году, что такие объекты могут образовываться.

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученые из Вашингтонского университета обнаружили более двух десятков планет, условия для жизни на которых могут оказаться более комфортными, чем на Земле. Исследователи назвали их «сверхобитаемыми».