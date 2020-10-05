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Нобелевскую премию по медицине дали за открытый в 1989 году гепатит С

Лилия Караева
5 октября, 2020 15:16
2 мин
Ратуша в Стокгольме
Piqsels.com

Нобелевский комитет присудил премию по медицине за открытие вируса гепатита С в 1989 году. Благодаря исследованию удалось создать препараты против инфекции.

Лауреатами Нобелевской премии стали Харви Олтер (США), Майкл Хаутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США). Размер премии в этом году составляет 10 млн шведских крон (1,1 млн долларов).

Ученые занимались исследованием вируса гепатита С в 1980-е годы. Олтер изучал передачу вируса при переливании крови. В 1989 году была опубликована его статья от открытии вируса.

Параллельно изучением гепатита С занимался Майкл Хаутон, он написал ряд научных работ о выявлении антител к вирусу.

Чарльз Райс проводил испытания возбудителя гепатита С на шимпанзе. Его исследования подтвердили, что выделенный Хаутоном и Олтером вирус является виновником гепатита С.

Директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Игорь Никитин сказал РБК, что с этим открытием появилась возможность создать лекарства для полного избавления от гепатита С.

9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили премер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али. Он был награжден за вклад в решение приграничного конфликта с Эритреей.

темы
медицина
Нобелевская премия
гепатит С
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