Нобелевку по химии дадут за революцию в области редактирования генома

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Нобелевскую премию по химии за 2020 год получат француженка Эммануэль Шарпентье и американка Дженнифер Дудна.

Шарпантье и Дудна получат премию за открытие революционных методов редактирование генома.

Они открыли систему, которая сейчас широко используется в качестве передового и высокоточного средства внесения изменения в ДНК. Используя это открытие, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Благодаря их системе станет возможным удаление ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов. Также их открытие вносит вклад в лечение диабета, лейкемии и шизофрении, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали немецкий ученый Рейнхард Генцель, американец Андреа Гез, а также британец Роджер Пенроуз.