Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Нобелевку по химии дадут за революцию в области редактирования генома

Дмитрий Байков
7 октября, 2020 13:26
1 мин
1
фото: Pikist

Нобелевскую премию по химии за 2020 год получат француженка Эммануэль Шарпентье и американка Дженнифер Дудна.

Шарпантье и Дудна получат премию за открытие революционных методов редактирование генома.

Они открыли систему, которая сейчас широко используется в качестве передового и высокоточного средства внесения изменения в ДНК. Используя это открытие, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Благодаря их системе станет возможным удаление ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов. Также их открытие вносит вклад в лечение диабета, лейкемии и шизофрении, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали немецкий ученый Рейнхард Генцель, американец Андреа Гез, а также британец Роджер Пенроуз.

темы
ученые
химия
Нобелевская премия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!