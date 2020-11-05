Нынешняя зима в России будет холоднее по отношению к прошлому году

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил прогноз на предстоящую зиму. В большей степени вероятности погода в это время года будет холоднее, чем раньше.

Температура воздуха ожидается выше или около нормы.

«Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что такой аномально теплой зимы, как в прошлом году, в сезоне 2020-2021 не будет, пишет «Интерфакс».

Ранее Вильфанд сказал, когда стоит «переобувать» машину.