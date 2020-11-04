Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Когда в этом году «переобувать» машину рассказал руководитель Гидрометцентра

Антон Мельников
4 ноября, 2020 10:29
2 мин
Pixabay
Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале ноября в Москве снега будет не много. Несмотря на, специалист рекомендовал поменять на автомобилях летнюю резину на зимнюю в ближайшую неделю. После в Москве ожидается понижение температуры.

Вильфанд рассказал, что на этой неделе ждать снега в Москве не стоит. Сегодня, 4 ноября, температура воздуха в столице достигнет 8-10 градусов тепла. 5 ноября на улице будет 7-10 градусов.

Начало следующей недели должно стать «переходным». Максимальная температура в понедельник 9 ноября ожидается на уровне 3-8 градусов. С 10 числа ожидается «заметное понижение температуры» понижение на 5-6 градусов, днём температура будет достигать «небольших положительных значений».

«Выходные - время менять резину, потому что температура будет близка к нулевой отметке. Даже если максимальная температура + 3 + 5 градусов, то все равно уже надо менять, потому что при понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой", - рассказал руководитель Гидрометцентра «Интерфаксу».

темы
Москва
погода
автомобиль
Гидромедцентр
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!