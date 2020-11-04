Когда в этом году «переобувать» машину рассказал руководитель Гидрометцентра

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале ноября в Москве снега будет не много. Несмотря на, специалист рекомендовал поменять на автомобилях летнюю резину на зимнюю в ближайшую неделю. После в Москве ожидается понижение температуры.

Вильфанд рассказал, что на этой неделе ждать снега в Москве не стоит. Сегодня, 4 ноября, температура воздуха в столице достигнет 8-10 градусов тепла. 5 ноября на улице будет 7-10 градусов.

Начало следующей недели должно стать «переходным». Максимальная температура в понедельник 9 ноября ожидается на уровне 3-8 градусов. С 10 числа ожидается «заметное понижение температуры» понижение на 5-6 градусов, днём температура будет достигать «небольших положительных значений».

«Выходные - время менять резину, потому что температура будет близка к нулевой отметке. Даже если максимальная температура + 3 + 5 градусов, то все равно уже надо менять, потому что при понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой", - рассказал руководитель Гидрометцентра «Интерфаксу».