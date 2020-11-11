Никита Михалков заявил в полицию за ролик «Никита Михалков вырубает русский лес»

Kremlin.ru

Режиссер Никита Михалков написал заявление в полицию на экологов. Он потребовал найти и наказать тех, кто опубликовал в YouTube ролик «Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей».

В видео говорится, что компания Никиты Михалкова вырубала лес в Павловском районе Нижегородской области. Экопатруль отметил, что во владении режиссера находятся 30 га леса - «четверть от китайской вырубки в Томской области, против которой Никита Сергеевич так рьяно выступал».

Компания платила за вырубку кубометра леса 277 рублей. Она арендовала территорию на 49 лет.

По заявлению Михалкова полиция максимально быстро возбудила дело о клевете, передает Telegram-канал Baza.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда.