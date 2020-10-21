Оскароносный Никита Михалков стал Героем Труда

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Актеру и режиссеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля.

Режиссер 21 октября празднует юбилей, ему исполнилось 75 лет. Президент России Владимир Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу – кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», - цитирует РБК текст сообщения.

Ранее сообщалось, что Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.