Никита Михалков займётся предпринимательством

Режиссер Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Теперь он займётся дополнительным образованием взрослых и детей.



Согласно информации в данных выписки из Единого государственного реестра ИП, регистрация произошла 18 сентября.

В качестве основного вида деятельности ИП указано «образование дополнительное детей и взрослых».

Более того, знаменитый режиссер указал и другие виды деятельности. В их числе: издание книг, газет, журналов и периодических изданий, деятельность по производству и распространению кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм, а также деятельность в области демонстрации кинофильмов, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно о том, что Никита Михалков перенес семь операций – ему меняли сустав на ноге после перелома.