Никите Михалкову занесли инфекцию во время операции
Российский режиссер Никита Михалков перенес семь операций – ему меняли сустав на ноге после перелома.
По информации «Интерфакса», режиссер провел под наркозом 39 часов. Во время операции врачи занесли ему инфекцию и «началась череда всяких испытаний», рассказал Михалков.
Сейчас состояние культурного деятеля оценивается как нормальное. Однако съёмки нового фильма «Шоколадный револьвер» придется отложить.
Ранее на сеансе нового фильма Тарантино в Москве умер зритель.
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