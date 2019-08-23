Никите Михалкову занесли инфекцию во время операции

Российский режиссер Никита Михалков перенес семь операций – ему меняли сустав на ноге после перелома.

По информации «Интерфакса», режиссер провел под наркозом 39 часов. Во время операции врачи занесли ему инфекцию и «началась череда всяких испытаний», рассказал Михалков.

Сейчас состояние культурного деятеля оценивается как нормальное. Однако съёмки нового фильма «Шоколадный револьвер» придется отложить.

Ранее на сеансе нового фильма Тарантино в Москве умер зритель.