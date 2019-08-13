На сеансе нового фильма Тарантино в Москве умер зритель
В московском кинотеатре на показе фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» скончался зритель. У 63-летнего зрителя отказало сердце.
Инцидент произошел 12 августа в кинотеатре в Большом Овчинниковском переулке. Мужчине стало плохо во время показа картины – ему вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков.
Сотрудник полиции сообщил StarHit, что предварительная причина смерти – остановка сердца. По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, прокат фильма стартовал 8 августа. Картина рассказывает историю героя, который пытается найти свое место в мире кинематорграфа.
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