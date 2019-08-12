Тарантино допустил киноляп с часами в «Однажды в Голливуде»

В картине американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», премьера которого прошла 8 августа в Москве, нашли киноляп. Зрители заметили, что часы на руке персонажа были выпущены гораздо позже событий, описываемых в фильме.

Их носит герой Брэда Питта. Часы Citizen 8118 Bullhead на кожаном ремне начали производить в начале 1970-х годов, в то время как события в картине происходят в 1960-х, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Других киноляпов зрители не заметили. Они признали, что фильм соответствует атмосфере 60-х годов на Голливудском бульваре.

Ранее Тарантино лично прибыл в Москву на премьеру фильма. В первый день картина собрала 125 млн рублей в России и странах СНГ.