Новый фильм Тарантино взорвал СНГ

Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» заработал 125 миллионов рублей в первый день проката в России и СНГ. Такие данные назвала компания-прокатчик «Сони Пикчерз».

Премьера одного из самых ожидаемых фильмов этого года состоялась 8 августа. Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Режиссер лично представил свою новую картину в Москве. После этого российские либералы раскритиковали Тарантино за прогулку по Кремлю с министром культуры Владимиром Мединским.