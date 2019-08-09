Новый фильм Тарантино взорвал СНГ
Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» заработал 125 миллионов рублей в первый день проката в России и СНГ. Такие данные назвала компания-прокатчик «Сони Пикчерз».
Премьера одного из самых ожидаемых фильмов этого года состоялась 8 августа. Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Режиссер лично представил свою новую картину в Москве. После этого российские либералы раскритиковали Тарантино за прогулку по Кремлю с министром культуры Владимиром Мединским.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!