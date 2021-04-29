Никита Михалков сделал «нашу» прививку от коронавируса и не стал молчать о самочувствии

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Режиссер Никита Михалков на пресс-конференции перед закрытием Московского международного кинофестиваля рассказал о недавней вакцинации от коронавируса и своем самочувствии. Он сделал первый компонент вакцины.

«Пока все в порядке... Через три недели должен (сделать - прим.) вторую (прививку - прим.)», - сказал Михалков.

Режиссер объяснил, почему решился на вакцинацию.

«Я вакцинировался, потому что почувствовал, что теряю бдительность», - поделился он и сказал, что стал забывать маску.

Михалков рассказал, что сегодня говорил с консулом страны, «которая не хочет нашу вакцину принимать». «Он сам привился нашей вакциной. Но это, к сожалению, политика», - подметил он, не назвав государство.

Ранее Бразилия отказалась от «Спутника V» и назвала проблему препарата.