Никита Михалков рассказал, в чьих руках сейчас жизнь Владимира Зеленского и его семьи
Советский и российский киноактер, кинорежиссер Никита Михалков нелестно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Артист убежден, что проблемы в республике начались после того, как лидер государства запретил своим гражданам изъясняться на русском языке.
Кроме того, стоит помнить презрительном отношении Зеленского к жителям Донбасса, считает Михалков.
«Он говорит: «Не все представители людей — люди. Есть особи». Это он сказал о жителях Донбасса», - подчеркнул кинодеятель.
В заключение Михалков добавил, что сейчас жизнь Зеленского и его близких полностью зависит «нациков», и он прекрасно это понимает, передает «Экономика сегодня».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил деятелям культуры и шоу-бизнеса увольнением за публичные призывы остановить спецоперацию на Украине.