Выступающих против спецоперации на Украине российских деятелей культуры попросили уволиться
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин жестко осудил деятелей культуры и представителей шоу-бизнеса, осудивших решение президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на Украине.
Он убежден, что придерживающиеся аналогичного мнения и имеющие вес в обществе россияне, занимающиеся искусством, не вправе выступать с подобными заявлениями в публичном пространстве, поскольку сейчас важно «поддержать» граждан. Володин обратился к профильному комитету по культуре с просьбой обратить на эту ситуацию внимание.
«Те, кто здесь зарабатывал миллионы и снискал любовь граждан, должны эту любовь вернуть и поддержать людей», - считает спикер ГД.
Он призвал их уволиться, особенно посоветовал не задерживаться тем, кто занимает бюджетные места.
Отрывок выступления Володина опубликован в Telegram-канале URA.RU.