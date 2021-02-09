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Нидерландские пенсионеры продолжают умирать после прививки от Pfizer

Артем Денисов
9 февраля, 2021 04:01
1 мин
Артем Денисов
9 февраля, 2021 04:01
1 мин
вакцина
Rupert Oberhäuser via www.imago-/www.imago-images.de

В Нидерландах в течение девяти дней после вакцинации от COVID-19 скончались минимум 15 пожилых людей, у которых наблюдались проблемы со здоровьем.

От коронавируса в стране привились полмиллиона человек. Двое скончавшихся были в возрастной группе 70–84 лет, еще 13 — от 85 лет и старше. У половины из них в первые дни после вакцинации вакциной Pfizer развились побочные эффекты: лихорадка, тошнота и общее недомогание.

У 25 привитых медики наблюдали тяжелую аллергическую реакцию на вакцину. У восьми диагностирован анафилактический шок, сообщает телеканал «360».

Тем временем, в Германии 14 человек после прививки вакциной от коронавируса компании Pfizer заразились британским штаммом инфекции. Все заболевшие являются постояльцами дома престарых.

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вакцина
нидерланды
привика
1 мин
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