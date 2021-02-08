В Германии заражаются коронавирусом привитые вакциной Pfizer

Общество

В Германии 14 человек после прививки вакциной от коронавируса компании Pfizer заразились британским штаммом инфекции. Все заболевшие являются постояльцами дома престарых, расположенном в коммуне Бельм, федеральная земля Нижняя Саксония.

Отмечается, что всем заразившимся британским штаммом коронавируса была сделана уже вторая инъекция Pfizer. В настоящий момент все постояльцы дома престарелых, а также сотрудники и члены их семей помещены на карантин. Об этом сообщает Focus со ссылкой на сообщение местных властей.

Роста заболеваемости в России уже не будет, поэтому есть все предпосылки для смягчения карантинных мер.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он также рассказал о коллективном иммунитете в стране и эффективности российской вакцины.