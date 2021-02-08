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В Германии заражаются коронавирусом привитые вакциной Pfizer

Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 08:46
1 мин
Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 08:46
1 мин
1
фото:Pixabay

В Германии 14 человек после прививки вакциной от коронавируса компании Pfizer заразились британским штаммом инфекции. Все заболевшие являются постояльцами дома престарых, расположенном в коммуне Бельм, федеральная земля Нижняя Саксония.

Отмечается, что всем заразившимся британским штаммом коронавируса была сделана уже вторая инъекция Pfizer. В настоящий момент все постояльцы дома престарелых, а также сотрудники и члены их семей помещены на карантин. Об этом сообщает Focus со ссылкой на сообщение местных властей.

Роста заболеваемости в России уже не будет, поэтому есть все предпосылки для смягчения карантинных мер.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он также рассказал о коллективном иммунитете в стране и эффективности российской вакцины.

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общество
Германия
коронавирус
Pfizer
вакцинация
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