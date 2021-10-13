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«Ничего такого»: в Кремле не видят проблем с передачей данных москвичей силовикам
13 октября, 2021 12:27
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Официальной резиденции президента РФ Владимира Путина прокомментировали новость о передаче столичной мэрией фотографий пользователей mos.ru силовикам, чтобы база распознавания лиц расширялась. В Кремле считают, что в Интернете и так всё представлено в открытом доступе, поэтому удивляться нечему.
«Все данные, которые содержатся на госуслугах и так все прозрачны и доступны для госструктур. Там есть и фотографии. На самом-то деле ничего такого в этом нет», - цитирует пресс-секретаря Путина Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
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