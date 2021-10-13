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Мэрия Москвы передаст силовикам фотографии пользователей mos.ru
13 октября, 2021 11:23
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Столичная мэрия планирует передавать фотографии пользователей mos.ru в базу распознавания лиц Министерства внутренних дел РФ. Тендер на организацию соответствующей процедуры опубликован на портале госзакупок.
В документах сказано, что подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) ГКУ «Информационный город» заключило контракт с компанией из Перми «Брайт софт» на 236 миллионов рублей. Кроме того, исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии со смартфонов москвичей.
Эксперты считают, что при желании на «черном рынке» удастся пробить местоположение человека с помощью камер видеонаблюдения, передает «Коммерсантъ».
Ранее в Москве начали тестировать оплату оплату проезда в метро через распознавание лиц.
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