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Ничего не помнящему о кровавом дне Бекмансурову сделали еще одну операцию
29 сентября, 2021 16:51
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Anton Belitsky/Global Look Press
Устроившему стрельбу в пермском вузе Тимуру Бекмансурову сделали еще одну операцию. Ранее ему ампутировали левую ногу.
Врачи удалили студенту пулю, которая застряла в ребре, когда в него стреляли при попытке остановить.
Бекмансуров находится под наркозом. Об операции сообщил телеканал «360» со ссылкой на Life.
24 сентября Бекмансуров пришел в сознание. У него амнезия. Стрелок говорит, но не помнит, что 20 сентября расстрелял людей в вузе.
Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Минздрав по Пермскому краю сообщил, что состояние стрелка остается тяжелым.
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