Ни дня без курьёза: с Владимира Жириновского слетели штаны во время теледебатов
Лидер Либерально-демократической партии России «разошелся» за пару дней перед выборами в Государственную думу. На сей раз политик решил обратить на себя внимание во время теледебатов на федеральном канале. В ходе жарких споров со своими оппонентами с него сползли брюки.
Курьезный случай произошел в тот момент, когда Жириновский стал называть первых лиц государства коммунистами. «Под раздачу» попали все российские губернаторы, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и даже президент страны Владимир Путин.
Была ли это провокационная акция Жириновского или он попросту забыл застегнуться, неизвестно— лидер партии не стал объясняться, а лишь подтянул брюки и продолжил дискуссию. Видеозапись выступления российского политика опубликована в ТВЦ.RU.
Ранее Жириновский резко перешел к антиамериканской и ультраправой риторике.