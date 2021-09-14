«Аль-Каида»* и «Талибан»* выставили против американцев своё оружие и это «полный провал»
За пару дней до выборов в Государственную думу лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский обрушился с критикой на Америку и перешёл к ультраправой риторике.
По его словам, против США своё оружие выставили сразу две террористические организации - «Аль-Каида»* и «Талибан»*, и в этом заключается полный провал государства, во главе которого стоит Джо Байден. Несмотря на то, что американцы, по мнению политика, страстно хотели нанести удар по России, Штаты сейчас настроили против себя весь мир.
«Америку все ненавидят, а не Россию. Америка везде поигрывает. Америка везде мошенничает. А мы слишком добрые, слишком открытые, слишком чистосердечные. Да здравствует Россия!», - заявил Жириновский, его выступление транслировалось на ЛДПР-ТВ.
Ранее Владимир Жириновский приехал на съезд своей партии в «ВТБ-Арену» на лошадях.
* - запрещенные в РФ террористические организации.