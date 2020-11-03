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Неутешительный прогноз: москвичам предсказали период спада пандемии коронавируса

Артем Денисов
3 ноября, 2020 03:02
2 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Ученые назвали период спада эпидемии коронавируса в Москве.

Согласно прогнозу центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), выделено три основных сценария развития событий: оптимистичный, средний и пессимистичный.

«Если предположить, что мы пойдем по средней кривой, то в конце января 2021 года в Москве будет около 115 тысяч активных больных, — столько же, сколько было 19 мая на первом пике», — сообщил руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» на базе СпбПУ Алексей Боровков.

Как ожидается, в феврале эпидемия пойдет на спад, а к началу марта следующего года в Москве будет около 40 тысяч активных больных.

При этом Боровков отметил, что многое будет зависеть от решений органов власти и реального поведения людей, пишут «Известия».

Как сообщалось в начале октября, рост заболеваемости CIVID-19 в России продолжится еще как минимум три недели.

Это оптимистический прогноз. Согласно негативному сценарию, переломный момент наступит до Нового года. Пока прогнозировать пик невозможно, однако, перелом случится до Нового года.

темы
эпидемия
москва
коронавирус
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