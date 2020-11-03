Неутешительный прогноз: москвичам предсказали период спада пандемии коронавируса

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Ученые назвали период спада эпидемии коронавируса в Москве.

Согласно прогнозу центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), выделено три основных сценария развития событий: оптимистичный, средний и пессимистичный.

«Если предположить, что мы пойдем по средней кривой, то в конце января 2021 года в Москве будет около 115 тысяч активных больных, — столько же, сколько было 19 мая на первом пике», — сообщил руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» на базе СпбПУ Алексей Боровков.

Как ожидается, в феврале эпидемия пойдет на спад, а к началу марта следующего года в Москве будет около 40 тысяч активных больных.

При этом Боровков отметил, что многое будет зависеть от решений органов власти и реального поведения людей, пишут «Известия».

Как сообщалось в начале октября, рост заболеваемости CIVID-19 в России продолжится еще как минимум три недели.

Это оптимистический прогноз. Согласно негативному сценарию, переломный момент наступит до Нового года. Пока прогнозировать пик невозможно, однако, перелом случится до Нового года.