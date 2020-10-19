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Власти Москвы могут наказать компанию Nestle за несоблюдение указа мэра города Сергея Собянина об удаленке для сотрудников.

«В ходе мониторинга информации ООО «Нестле Россия» выявлено нарушение, за которое предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Он может стать первым в Москве штрафом за нарушение указа мэра об обязательном переводе на дистанционку минимум 30% сотрудников, – сообщил Оперштаб Москвы в Telegram-канале.

В компании не согласились с замечанием Оперштаба. Свыше 50% сотрудников Nestle трудятся в настоящее время в удаленном формате, списки имеются, но есть некоторые проблемы, отметили производители продуктов питания.

«Компания столкнулась с техническим сложностями при загрузке требуемых сведений на портал mos.ru»,— цитирует собеседника Nestle «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что власти Москвы рекомендовали переводить на удаленную работу 50 процентов сотрудников. Соответствующий указ издал мэр Москвы. Он оценил ситуацию с коронавирусом в городе критичной. Также Собянин заявил о том, что если работодатели не услышат рекомендаций, против них будут введены меры реагирования.