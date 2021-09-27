Несмотря на попытки КПРФ власти отказались отменять пенсионную реформу с 2022 года
Законопроект КПРФ о возвращении пенсионного возраста с 1 января 2022 года не нашел поддержки у правительства России. В обосновании решения властей говорится, что в бюджет на трехлетку не заложены соответствующие средства.
О заключении кабинета министров сообщает ТАСС. Коммунисты предлагали снизить пенсионный возраст до 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С прежними показателями, соответственно, раньше наступает право на страховую пенсию.
«Правительством РФ законопроект не поддерживается», - говорится в решении кабмина.
Из расчетов КПРФ следует, что реализация законопроекта потребует 604,5 млрд рублей. Правительство указало, что инициаторы отмены пенсионной реформы не указали источник финансирования.
Напомним, с 2019 года в России началось постепенное повышение пенсионного возраста. Переход продлится до 2028 года. Женщины будут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины - с 65.
Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что государство больше не будет помогать пенсионерам - поздно.