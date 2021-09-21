Государство больше не будет помогать российским пенсионерам — поздно. Пусть покупают акции
Вышедшим на пенсию российским гражданам уже нет смысла оказывать поддержку - поздно. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
По его словам, сейчас необходимо думать о тех, кто только приближается к пенсионному возрасту. Важно научить эту категорию населения не полагаться только на государство, а самостоятельно готовиться к старости. Чем раньше гражданин задумается о необходимости формирования капитала, тем легче будет протекать его жизнь после выхода на пенсию. Пока люди рассчитывают на выплаты от властей, страна так и не выберется из социализма, но ЦБ и Минфин должны сделать всё возможное, чтобы переход к капитализму оказался безболезненным.
«Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду», - перечислил Швецов варианты самостоятельного накопления.
Кроме того, он предложил пенсионерам получать пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов, передает ТАСС.
Ранее в нижнюю палату парламента внесли закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.