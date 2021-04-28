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Несколько регионов России продлили майские выходные в связи с православными и мусульманскими праздниками

Лилия Караева
28 апреля, 2021 09:07
1 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 09:07
1 мин
Храм Христа Спасителя
Официальный сайт Московского патриархата

Пять регионов России решили сделать выходным днем и 11 мая. Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно.

О решении сообщили Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская и Саратовская области. Майские праздники продлят в связи с Радоницей - церковным днем поминовения усопших.

В Адыгее, Башкирии и Татарстане будет объявлен дополнительный выходной 13 мая. Это связано с празднованием мусульманского Ураза-Байрама. Как обратило внимание РБК, в этих субъектах в мае совокупно будет 17 выходных.

Владимир Путин объявил непрерывные выходные 23 апреля. С соответствующей просьбой к нему обращалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Решение принято с целью ограничить распространение коронавируса.

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