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Непривитых студентов напугали ограничениями
22 июня, 2021 03:02
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга проводят со студентами разъяснительную работу о необходимости вакцинации от коронавируса.
Как заявил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, также предупреждают о возможных ограничениях тех, кто не сделает прививку от COVID-19. Об их характере он не сообщил.
По оценке Демидова, в настоящее время заинтересованность студентов в вакцинации увеличивается, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в Высшей школе экономики всерьёз рассматривают возможность запрета непривитым студентам и сотрудникам вуза переступать порог университета.
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