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Необходимое зло: Московские власти контролируют «удалёнщиков» по спискам

Антон Мельников
11 октября, 2020 10:51
1 мин
Flickr
Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предоставлять списки сотрудников, которые переводятся на дистанционный режим работы, – необходимая мера.

«Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удалёнку, будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», – заявил Собянин.

Мэр добавил, что через несколько месяцев «уже точно появится вакцина» и можно будет начать вакцинацию населения в массовом масштабе.

«Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом», – цитирует градоначальника Telegram-канал «Подъём».

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти не будут закрывать экономические объекты, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом. Подробнее в нашем материале.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
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