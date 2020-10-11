Необходимое зло: Московские власти контролируют «удалёнщиков» по спискам

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предоставлять списки сотрудников, которые переводятся на дистанционный режим работы, – необходимая мера.

«Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удалёнку, будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», – заявил Собянин.

Мэр добавил, что через несколько месяцев «уже точно появится вакцина» и можно будет начать вакцинацию населения в массовом масштабе.

«Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом», – цитирует градоначальника Telegram-канал «Подъём».

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти не будут закрывать экономические объекты, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом. Подробнее в нашем материале.