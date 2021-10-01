Немцев готовят к отключению в домах тепла и света на фоне энергетического кризиса
Спасатели Германии готовят местных жителей к худшему сценарию — отключению в домах тепла и света на фоне энергетического кризиса.
Так, накануне, 30 сентября, Федеральное управление по гражданской защите и помощи при стихийных бедствиях опубликовало видеозапись, на которой представлена пошаговая «инструкция по выживанию». Героиня сюжета надела тёплые вещи, после заклеила окна фольгой, а потом соорудила самодельную печку из домашних предметов — цветочного горшка и свечей. В финале к ней приходят гости и они вместе греются у мини-обогревателя.
Напомним, накануне в Германии цена на газ выросла до 1073 долларов за тысячу кубометров, передаёт «360».
Ранее стало известно о том, что украинцам придется выкладывать из кармана в два раза больше денег за газ.