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Немного за тридцать: белорусов предупредили о предстоящей жаре
8 июля, 2021 03:06
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pixabay.com
8 июля в Беларуси ожидается погода без осадков, а днем воздух прогреется до +34°С.
По сообщению синоптиков, кратковременные дожди и грозы возможны лишь днем местами на западе страны. В пятницу также не ожидается осадков. Днем ожидается 28..+34°С.
10 июня в республике кратковременные дожди ожидаются лишь днем по западу Брестской области. При этом дневные температуры не изменятся.
В августе, согласно прогнозу, также возможны высокие температуры. В последнем месяце лета температура может быть выше 30 градусов, сообщает «Sputnik Беларусь».
Ранее стало известно о том, что деятельность синоптиков усовершенствуют в Беларуси. Президент Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании гидрометеорологической деятельности.
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