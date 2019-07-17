Немецкую семью хотят выгнать из России

Однажды российские кинематографисты обязательно снимут фильм о жизни и судьбе Маркуса и Сони Бергфельд, а также о том, как сложилась в России жизнь их пятерых детей.

Финский лес. Медведь, увязавшийся за выбившимися из сил мужчиной, женщиной и двумя парнями, идущими в Россию пешком. Где-то там, в Москве, рассматривается ходатайство депутата Госдумы Сергея Шаргунова. В Кремле лично Владимир Владимирович Путин снимает трубку, участвуя в жизни Бергфельдов, бегущих из страны, которая ему не совсем чужая.

И вот — кульминация! — на финско-российской границе поднимается шлагбаум. Заснеженные, но счастливые немцы оказываются в цитадели традиционных семейных отношений, справедливости и равноправия, возведённого в принцип. То есть, в России.

Шлагбаум опускается. Полицейские машины и автомобили ювенальной юстиции, гнавшиеся за Бергфельдами по нейтральной полосе, совершают вынужденные полицейские развороты, так как улыбчивые российские пограничники вежливо, но предупредительно взводят курки автоматов.

Навстречу немцам бегут россияне — Жерар Депардье и Стивен Сигал! — в красных русских рубахах, принимающие их в дружную семью, где всегда найдётся место обиженным и гонимым.

Финальный кадр: бундесканцлер, узнав об удачном побеге Бергфельдов, трясётся. Не от жары. От гнева. И падает с истошным криком: «Scheisse!».

Кто такие Бергфельды?

Когда-то в семье военнослужащего Бундесвера Маркуса Бергфельда росло пятеро абсолютно счастливых и довольных своей жизнью детей.

— Они были живыми, весёлыми, подвижными, — едва не плача, рассказывает мать детворы немка Соня.

Судьба семейства изменилась в тот момент, когда в процессе исполнения своих служебных обязанностей Маркус получил допуск к секретной информации. Вскоре после этого он был уволен из Бундесвера по неизвестной причине, а семья подверглась преследованию со стороны Югендамт — немецкой службы защиты детей.

Троих мальчишек и двух девчонок забрали без объяснения причин и вывезли в Тюрингию — одну из удалённых от места проживания Бергфельдов земель, чтобы родители не могли видеть своих детей. Что примечательно? К службе защиты детей «Югендамт» немецкий суд прислушался лишь с четвёртой попытки ювеналов отобрать детей. Три предыдущие не возымели успеха: суд приходил к выводу, что семья вполне нормальна, а дети получают соответствующее воспитание и уход

— В детдоме их начали пичкать «психотропами послушания», в частности, метилфенидатом, который запрещён в России (прим. автора: стимулятор центральной нервной системы, оказывающий до конца не изученное воздействие на кору головного мозга).

Бергфельды утверждают, что активных и весёлых парней (Тайрона, Леона, Нико) заставляли принудительно принимать лекарства, после которых они стали заторможенными, словно куклы.

10-летняя дочь Бергфельдов была изнасилована в детдоме. От жутчайшего потрясения ребёнок сошёл с ума и был помещён в психиатрическую клинику. Впоследствии недееспособной была признана и старшая дочь

Но это была «вершина айсберга». Старший сын, Нико, после публикации в YouTube видео, в котором он приоткрыл миру завесу происходящего в так называемых «жилых зонах», где содержались дети Бергфельдов, неожиданно скончался 7 февраля 2018 года в возрасте 20 лет.

Своё обращение Нико Бергфельд записал уже будучи прикованным к инвалидному креслу, в котором ранее совершенно не нуждался. Такие вот результаты «лечения»

По мнению родителей Нико, в инвалидное кресло его вогнали «принудительно». Якобы в связи с чрезмерно активной жизненной позицией, диктовавшей парню необходимость бороться за свои права.

Логика изуверов, на первый взгляд, проста: по достижении совершеннолетия к инвалидам с нарушением деятельности ЦНС приставляется «соглядатай». Санитар попросту не давал бы Нико активничать и будоражить массы россказнями про пытки в детских домах.

Соня и Маркус указывают на то, что случай с такой вот внезапной и нелепой смертью их 20-летнего сына далеко не единичен. По словам Бергфельдов в Германии замалчиваются эпизоды трагической гибели детей, родители которых по той или иной причине оказались неугодны властям.

— Их просто сбивала машина на улице. Также они умирали по другим, более странным причинам, — утверждала ещё в прошлом году немецкая беженка Соня Бергфельд.

Поверить словам Бергфельдов очень нелегко. Предположим, что Маркус, допущенный к неким военным секретам Бундесвера или даже разгласивший их, подвергся «показательной расправе». Допустим даже, что в «орбите отмщения» властей оказалась его семья. Но какой причине преследуются другие семьи, из которых, якобы, изымаются ежегодно десятки тысяч детей?

— Это преступная система! — хором говорят муж и жена, бежавшие из ФРГ. — Детей забирают из нормальных семей, чтобы передать гомосексуальным и лесбийским парам

Узнавая душераздирающие факты содержания детей в детских домах Германии, родители «били в набат». Они сообщали в полицию, обращались в иные государственные инстанции, включая суды. Но степень активности родителей, похоже, была пропорциональна степени воздействия на их детей.

Бергфельды, по их словам, безуспешно пытались искать правды в надгосударственных органах ЕС, уезжали на Мальту, искали спасения в Испании, а потом узнали, что всё происходящее — чистой воды бизнес.

На счёт каждого ребёнка, изъятого из «неблагополучной» семьи, ежемесячно поступает от 5 до 7 тысяч евро, эти деньги идут куда угодно, но… только не детям. А что делается с солидным счётом после того, как ребёнок «уходит в небытие»? Большой вопрос

Второй сын, 14-летний (теперь уже 15-летний) Леон сходил на приём к врачу, который констатировал, что после воздействия лекарственных препаратов состояние печени мальчика сопоставимо с печенью алкоголика с 20-летним стажем. И мальчик, спасая себя от губительной «терапии» обратился к… президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Юный немец рассказал, что бежал из того же самого «воспитательного профилактория», где год назад скоропостижно скончался его старший брат. Едва не плача, парень лепетал на камеру, что не хочет умирать от «лекарственной терапии», и мечтает воссоединиться со своими родителями.

— Сейчас там остался мой младший брат. Если я вернусь, они меня точно убьют, — сообщил в своём послании главе российского государства Леон Бергфельд. — Или мне дадут таблетки, и я проведу два года в тюрьме (прим. автора: хороший вопрос – а за что? Ответа пока нет). Не хочу!

Вторил Леону и его отец, Маркус, а также его мать, Соня, которые наперебой говорили о том, что хотят жить в стране, где бережно сохранено понятие традиционной семьи – «мама, папа, я, дружная семья».

Без всяких там «оно» и без исследования половых органов в младших классах школы. Маркус, к слову, обещал поделиться с коллегами из Минобороны РФ секретами Бундесвера. И всё же…

Почему бегство именно в Россию?

«С Дону выдачи нет». Любая из стран Евросоюза охотно выдала бы обвинённых в краже сыновей (Тайрона и Леона Бергфельда) Маркуса и Соню Бергфельд, объявленных в международный розыск.

— Если вы увидите молодого человека с массивной цепью на шее, немедленно сообщите полиции, — кричали наперебой немецкие СМИ, словно речь шла об особо опасном убийце.

А Бергфельды, которым, действительно, удалось вырвать из «плена ювенальной юстиции» Тайрона, путали следы

Рванув в Эстонию, метнулись в Латвию, потом опять в Германию, затем в Швецию, Норвегию, в Финляндию, а оттуда и до России рукой подать. Но… пешком. Так как, находясь в розыске, они однозначно попались бы, купив билет, и были бы задержаны. За ними действительно увязался медведь. Шёл-шёл, а потом отстал, словно догадался: «Путин с ними».

В России Бергфельды получили убежище и пытались добиться эксгумации и повторного исследования причин, по которым умер их старший сын Нико. Хотелось бы закончить историю рассказом о том, что семья прекрасно адаптировалась к российской действительности, действительно, получила российские паспорта, дети отслужили в ВС РФ и стали трудиться на благо новой Родины.

Но последние новости из жизни немецкой семьи удручают. В продлении политического убежища ещё на год Бергфельдам пока отказано. Они не сдаются, обжалуют решение. Видимо, Россия им понравилась. А они России, почему-то, нет. То ли секреты Маркуса Бергфельда оказались для нашего Минобороны секретами Полишинеля, то ли немецкая сторона рассказала российской о чём-то, о чём мы пока не знаем, но…

Узнаем ведь. Так как будем внимательно следить за развитием такой интересной истории.