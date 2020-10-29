Нельзя даже купаться: новые запреты на российских пляжах вступят в силу с 2021 года

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В России утвердили новые единые правила пользования пляжами. Они, в частности, запрещают купаться при поднятом красном или черном флаге, а также не допускают «действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Правила утверждены Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Они вступают в силу с января 2021 года. Ранее требования утверждались региоанами.

В документе перечислены обязанности посетителей пляжа. Им запрещено загрязнять зону купания и территорию пляжа, заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого (бревнах, лежаках). Гражданам нельзя срывать буйки и менять их месторасположение, прыгать в воду с неприспособленных сооружений, приводить на пляж животных, кроме собак-поводырей.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, запрещает россиянам играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, оставлять детей на пляже без присмотра.

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