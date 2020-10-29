Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Нельзя даже купаться: новые запреты на российских пляжах вступят в силу с 2021 года

Лилия Караева
29 октября, 2020 09:38
1 мин
Пляж
Piqsels.com

В России утвердили новые единые правила пользования пляжами. Они, в частности, запрещают купаться при поднятом красном или черном флаге, а также не допускают «действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Правила утверждены Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Они вступают в силу с января 2021 года. Ранее требования утверждались региоанами.

В документе перечислены обязанности посетителей пляжа. Им запрещено загрязнять зону купания и территорию пляжа, заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого (бревнах, лежаках). Гражданам нельзя срывать буйки и менять их месторасположение, прыгать в воду с неприспособленных сооружений, приводить на пляж животных, кроме собак-поводырей.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, запрещает россиянам играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, оставлять детей на пляже без присмотра.

Ранее в МЧС рассказали, как распознать утопающего человека.

темы
Россия
МЧС
пляж
правила
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!