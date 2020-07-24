Как распознать утопающего рассказали эксперты МЧС

Общество

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Стало известно, как распознать утопающего человека.

Как сообщили специалисты МЧС России, для его спасения есть не более нескольких минут.

Если человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему — есть всего пара минут на спасение. При этом человек может то погружаться в воду, то выныривать.

Как отмечают в чрезвычайном ведомстве страны, тонущий обычно держится в воде вертикально, барахтается, пытаясь удержаться на плаву, при этом откидывая голову назад. У утопающего открыт рот и учащенное дыхание, потому что он пытается захватить больше воздуха, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге в реке Смоленка утонул мужчина. Инцидент произошел днем 15 июня у набережной реки Смоленка, 5.

По данным спасателей, к ним обратились очевидцы происходящего. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС успели лишь достать из воды тело погибшего.

Других подробностей трагедии пресс-служба городского ГУ МЧС не приводит. Личность погибшего пока не установлена.