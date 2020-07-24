Как распознать утопающего рассказали эксперты МЧС
Стало известно, как распознать утопающего человека.
Как сообщили специалисты МЧС России, для его спасения есть не более нескольких минут.
Если человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему — есть всего пара минут на спасение. При этом человек может то погружаться в воду, то выныривать.
Как отмечают в чрезвычайном ведомстве страны, тонущий обычно держится в воде вертикально, барахтается, пытаясь удержаться на плаву, при этом откидывая голову назад. У утопающего открыт рот и учащенное дыхание, потому что он пытается захватить больше воздуха, сообщает РИА Новости.
Как сообщалось, в Санкт-Петербурге в реке Смоленка утонул мужчина. Инцидент произошел днем 15 июня у набережной реки Смоленка, 5.
По данным спасателей, к ним обратились очевидцы происходящего. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС успели лишь достать из воды тело погибшего.
Других подробностей трагедии пресс-служба городского ГУ МЧС не приводит. Личность погибшего пока не установлена.