По состоянию на 23 июля 10:00
Заболевших795 038
За последние сутки5 848
Выздоровело580 330
Умерло12 892
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Как распознать утопающего рассказали эксперты МЧС

Артем Денисов
24 июля, 2020 03:34
2 мин
спасение
Фото: pixabay.com

Стало известно, как распознать утопающего человека.

Как сообщили специалисты МЧС России, для его спасения есть не более нескольких минут.

Если человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему — есть всего пара минут на спасение. При этом человек может то погружаться в воду, то выныривать.

Как отмечают в чрезвычайном ведомстве страны, тонущий обычно держится в воде вертикально, барахтается, пытаясь удержаться на плаву, при этом откидывая голову назад. У утопающего открыт рот и учащенное дыхание, потому что он пытается захватить больше воздуха, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге в реке Смоленка утонул мужчина. Инцидент произошел днем 15 июня у набережной реки Смоленка, 5.

По данным спасателей, к ним обратились очевидцы происходящего. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС успели лишь достать из воды тело погибшего.

Других подробностей трагедии пресс-служба городского ГУ МЧС не приводит. Личность погибшего пока не установлена.

темы
утопленник
мчс
спасатели
2 мин