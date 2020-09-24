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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, кому не нужно прививаться от коронавируса в этом сезоне. Нюансы вакцинации он раскрыл в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

Прививку может не ставить тот, кто перенес инфекцию и у кого сформировался иммунитет после болезни.

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел. В этом сезоне вакцинацию проходить не нужно», - приводит слова Мурашко ТАСС.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у переболевших нужно измерять уровень защитных антител. У перенесших легкую форму коронавируса он может быть невысоким, а значит таким лицам тоже стоит прививаться.

Сегодня стала известна цена третьего отечественного лекарства от коронавируса - «Авифавира». Оно будет на 30% дешевле аналогов.