Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Названа не нуждающаяся в прививке от COVID-19 в этом сезоне категория россиян

Лилия Караева
24 сентября, 2020 16:28
1 мин
Медицинский кабинет
Официальный сайт Екатеринбурга

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, кому не нужно прививаться от коронавируса в этом сезоне. Нюансы вакцинации он раскрыл в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

Прививку может не ставить тот, кто перенес инфекцию и у кого сформировался иммунитет после болезни.

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел. В этом сезоне вакцинацию проходить не нужно», - приводит слова Мурашко ТАСС.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у переболевших нужно измерять уровень защитных антител. У перенесших легкую форму коронавируса он может быть невысоким, а значит таким лицам тоже стоит прививаться.

Сегодня стала известна цена третьего отечественного лекарства от коронавируса - «Авифавира». Оно будет на 30% дешевле аналогов.

темы
коронавирус
вакцинация
Михаил мурашко
1 мин