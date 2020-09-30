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Вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет добровольной, но если ситуация связана с профессиональными рисками, то прививка должна ставиться в обязательном порядке. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что в соответствии с базовым принципом, вакцинация взрослым проводится добровольно, детям - с согласия законных представителей. Обязательная вакцинация вызвана профессиональными рисками.

«...Или ты занимаешься этой профессией и от этого прививаешься, или ты просто не приходишь на это рабочее место», - заявила она в интервью телеканалу НТВ.

В качестве примера Попова привела сотрудников центра «Вектор». Все они прививаются от инфекций, с которым работают.

30 сентября стало известно о завершении испытаний второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Первая вакцина «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, уже запущена в производство.