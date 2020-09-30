Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Некоторых россиян поставили перед выбором «прививаешься от COVID и работаешь» или уходишь

Лилия Караева
30 сентября, 2020 12:51
1 мин
Игла
Piqsels.com

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет добровольной, но если ситуация связана с профессиональными рисками, то прививка должна ставиться в обязательном порядке. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что в соответствии с базовым принципом, вакцинация взрослым проводится добровольно, детям - с согласия законных представителей. Обязательная вакцинация вызвана профессиональными рисками.

«...Или ты занимаешься этой профессией и от этого прививаешься, или ты просто не приходишь на это рабочее место», - заявила она в интервью телеканалу НТВ.

В качестве примера Попова привела сотрудников центра «Вектор». Все они прививаются от инфекций, с которым работают.

30 сентября стало известно о завершении испытаний второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Первая вакцина «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, уже запущена в производство.

темы
Роспотребнадзор
коронавирус
вакцинация
Анна Попова
1 мин