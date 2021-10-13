Некоторые российские граждане смогут выйти на пенсию только в 70 лет
Депутат нижней палаты парламента Светлана Журова убеждена, что некоторая категория российских граждан должна выходить на пенсию только в возрасте 70 лет. Она подчеркнула — изменять пенсионную систему в корне нет необходимости, нужно лишь внести некоторые корректировки.
По словам депутата от партии власти, вероятнее всего, будут созданы подзаконные акты, за которые отвечает правительство. Например, на уровне Минобраза и Минкульта два разных акта о выходе на пенсию глав учреждений.
«Условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет работать до 70 лет, а Минобразования — до 65», — цитирует Журову Lenta.ru.
Она не пояснила, чем вызвана необходимость введения изменений в структуру и без того шаткой российской пенсионной системы.
Ранее в Госдуму вновь внесли законопроект о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.