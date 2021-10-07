Индексация пенсий снова «штурмует» стены российской Госдумы
В Госдуму РФ в очередной раз внесен проект закона о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Законопроект внесло собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО). Согласно документу, восстановить индексацию предлагается с 1 января 2022 года.
«Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году», - сообщили авторы законопроекта в пояснительной записке.
Депутаты НАО отмечают, что отказ от индексации оказал негативный эффект на финансовое состояние пенсионеров и существенно снизил покупательную способность граждан.
Также авторы подчеркивают, что прекращение индексации привело к резкому сокращению числа работающих пенсионеров и их переходу в зону «серой зарплаты», передаёт «ТАСС».
Напомним, пенсии работающих пенсионеров прекратили индексировать с 2016 года. С тех пор различные группы депутатов неоднократно вносили предложение о возврате нормы. В 2020 году с таким предложением выступали депутаты от «Справедливой России» и член Совфеда Василий Иконников. В 2021 возврат индексаций предлагали члены КПРФ. Несмотря на частое поднятие этой проблемы, предложение не находит поддержки у кабмина и большинства парламентариев.