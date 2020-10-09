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«Неизвестно чего неизвестно где»: врачи могли не заметить вещество в пробах Навального

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 13:12
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Фото: Facebook.com/navalny/

Разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал почему омские врачи могли не заметить следы вещества в анализах Алексея Навального.

По словам Ринка, поскольку вещество, которое позже было выявлено ОЗХО, являлось не токсичным, омские врачи могли его не заметить. «А кто ж будет искать неизвестно чего неизвестно где», - сказал специалист в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Также Ринк прокомментировал заявления своих бывших коллег о якобы причастности «Новичка» к отравлению Навального. Все обвинения он считает бездоказательными.

Также он сказал, что его «проплаченные» бывшие коллеги делают заявления о «Новичке» из корыстных побуждений, пишет «РИА Новости».

Тем временем санкционный список имени Алексея Навального уже готов, он может состоять из девяти россиян. Германия и Франция внесет его на рассмотрение своим партнерам по Евросоюзу.

темы
Алексей Навальный
врачи
отравление
Новичок
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