«Неизвестно чего неизвестно где»: врачи могли не заметить вещество в пробах Навального

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Разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал почему омские врачи могли не заметить следы вещества в анализах Алексея Навального.

По словам Ринка, поскольку вещество, которое позже было выявлено ОЗХО, являлось не токсичным, омские врачи могли его не заметить. «А кто ж будет искать неизвестно чего неизвестно где», - сказал специалист в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Также Ринк прокомментировал заявления своих бывших коллег о якобы причастности «Новичка» к отравлению Навального. Все обвинения он считает бездоказательными.

Также он сказал, что его «проплаченные» бывшие коллеги делают заявления о «Новичке» из корыстных побуждений, пишет «РИА Новости».

Тем временем санкционный список имени Алексея Навального уже готов, он может состоять из девяти россиян. Германия и Франция внесет его на рассмотрение своим партнерам по Евросоюзу.