Общество
Неизвестные заминировали «Домодедово» вместе со всеми самолетами
17 июля, 2020 17:24
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Фото: Pixabay
В Москве неизвестный сообщил экстренным службам о «минировании» здания столичного аэропорта «Домодедово» и всех самолетов, находящихся в нем на стоянке.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на неназванный источник, сообщение было выслоано по электронной почте. Его личность пока не установлена.
Несмотря на это, проверку в воздушной гавани никто не проводит. Аэропорт работает в штатном режиме, отмечает агентство.
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