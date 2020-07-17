Неизвестные заминировали «Домодедово» вместе со всеми самолетами

Общество

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В Москве неизвестный сообщил экстренным службам о «минировании» здания столичного аэропорта «Домодедово» и всех самолетов, находящихся в нем на стоянке.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на неназванный источник, сообщение было выслоано по электронной почте. Его личность пока не установлена.

Несмотря на это, проверку в воздушной гавани никто не проводит. Аэропорт работает в штатном режиме, отмечает агентство.

Ранее оперативники ФСБ предотвратили теракт в протестном Хабаровске, который готовился в местах массового скопления людей.