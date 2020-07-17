ФСБ пресекла террористический акт в Хабаровске

Общество

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Оперативники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске, который готовился в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта. При нем обнаружены бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие. В телефоне задержанного велась переписка, где обсуждался план теракта.

Установлено, что после совершения теракта преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ произвела задержание членов ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).