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Недостаток вакцины «Спутник V» исправили. Что изменилось?

Лилия Караева
21 января, 2021 13:28
2 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 13:28
2 мин
Вакцинация
Mos.ru

Минздрав России изменил температуру хранения вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее перевозка препарата разрешалась при минус 18 градусах.

Об изменении допустимого диапазона сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Новую информацию внесут в регистрационное удостоверение.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой», - сказал министр. Его слова приводит ТАСС.

Рынок получит вакцину с двумя режимами хранения: от минус 2 до плюс 8 градусов и минус 18. Ранее говорилось только о втором варианте.

Мурашко констатировал, что выпуск вакцины с новыми условиями хранения позволит «расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации».

Ранее специалисты назвали преимущества российских вакцин от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В декабре прошлого года сообщалось о создании в Москве специального холодильника для хранения вакцины.

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ТЕГИ
Россия
Минздрав
Хранение
Спутник V
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