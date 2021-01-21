Названы «козыри» принципиально разных вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Общество

Специалисты рассказали о преимуществах трех российских вакцин от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак». Несмотря на общее предназначение, препараты принципиально разные.

Об этом сказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, «Спутник V» создан на основе вектора аденовируса. В вакцине на месте кода аденовируса, который вызывает инфекцию, вставлен материал с кодом белка от шипа коронавируса. Он помогает организму вырабатывать антитела. Вакцина требует хранения при температуре минус 18 градусов и выпускается в двух формах - замороженной и высушенной, вторая упрощает логистику.

«ЭпиВакКорона» - пептидная вакцина. В ней к белку-носителю пришиты пептиды длиной 25-32 аминокислотных остатка. Вакцина «КовиВак» сделана из нейтрализованного вируса. Она не требует глубокой заморозки.

Медицинский директор «Группы компаний «МЕДСИ» Татьяна Шаповаленко рассказала «Известиям», что «Спутник V» - универсален, он защищает от мутантных штаммов коронавируса.

«ЭпиВакКорона» рекомендована людям с онкологией, пожилым, пациентам с нарушениям иммунитета. Вакцина безопасна для аллергиков, отмечтил врач Михаил Каган.

Препарат «КовиВак» неприхотлив - вакцину легко транспортировать.

Основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов считает, что сделать выводы о влиянии вакцин на людей можно будет не раньше, чем через год.

Ранее участники испытаний «ЭпиВакКороны» написали в Минздрав с просьбой сократить сроки тестирования. Они указали на неприятные нюансы вакцины.