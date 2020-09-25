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С 1 октября возобновятся рейсы из России в Чехию. Об этом рассказал источник, близкий к руководству аэропорта в Праге.

По его данным, власти Чехии выдали разрешение на возобновление регулярного авиасообщения. Самолеты «Аэрофлота» будут летать 2 раза в неделю - по четвергам и субботам.

Москва также дала разрешение на авиасообщение между столицами. Рейсы «Чешских авиалиний» из Праги в Москву запланированы с 4 октября.

По данным ТАСС, разрешения пока выданы на 2 недели. Поэтому «Аэрофлот» запланировал полеты на 1, 3, 8 и 10 октября.

Росавиация это сообщение не комментировала.

Напомним, Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта. С августа она приступила к восстановлению полетов за границу. В Чехии при населении 10,6 миллионов человек число активных больных составляет 287 на 100 тысяч. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявляла, что для открытия направления требуется не более 40 больных в течение минимум 2 недель.

Ранее Греция предложила России возобновить авиасообщение между странами.