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Не сезон: мировая туристическая отрасль потеряла 730 млн долларов из-за ковида

Марьям Ибрагимова
27 октября, 2020 16:38
2 мин
Фото: do.nklpis.ru
Фото: do.nklpis.ru

Одна из наиболее пострадавших от коронавируса сфер – туристическая. В этом году отрасль понесла крупные убытки – около 730 миллиардов долларов по миру. Сообщается, что даже во время кризиса 2009 года экономические потери были не настолько критичны, а если быть точнее – в восемь раз ниже, чем в 2020-м.

Всемирная туристская организация сообщила, что лишь за первые восемь месяцев текущего года количество туристических поездок в мире сократилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август зафиксировано на 700 миллионов поездок меньше, чем в 2019 году.

По мнению главы организации Зураба Пололикашвили, нужно срочно принимать безопасные меры для возобновления туристического потока, иначе огромное количество людей, трудящихся в этой отрасли, останутся без работы, а компании попросту обанкротятся, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что граждане России смогут выезжать за границу для лечения, работы, учебы или ухода за родственниками.

темы
туризм
коронавирус
путешествия
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