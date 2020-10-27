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Одна из наиболее пострадавших от коронавируса сфер – туристическая. В этом году отрасль понесла крупные убытки – около 730 миллиардов долларов по миру. Сообщается, что даже во время кризиса 2009 года экономические потери были не настолько критичны, а если быть точнее – в восемь раз ниже, чем в 2020-м.

Всемирная туристская организация сообщила, что лишь за первые восемь месяцев текущего года количество туристических поездок в мире сократилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август зафиксировано на 700 миллионов поездок меньше, чем в 2019 году.

По мнению главы организации Зураба Пололикашвили, нужно срочно принимать безопасные меры для возобновления туристического потока, иначе огромное количество людей, трудящихся в этой отрасли, останутся без работы, а компании попросту обанкротятся, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что граждане России смогут выезжать за границу для лечения, работы, учебы или ухода за родственниками.